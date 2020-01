Serie D: Gelbison, per la trasferta di domenica pullman a disposizione dei tifosi

Dopo il doppio pari interno, maturato con Team Altamura e Francavilla, la Gelbison sarà attesa, domenica prossima, dalla trasferta di Santa Maria Capua Vetere, contro i locali del Gladiator.

I rossoblu, nel match valido per il 21esimo turno del girone H di Serie D, si trovano in un momento delicato del loro campionato. I vallesi, alla ricerca di una vittoria che manca dal 10 novembre, saranno accompagnati”, in terra casertana, dai loro sostenitori.

La società del presidente Maurizio Puglisi ha messo, infatti, a disposizione, per i tifosi di fede rossoblu, un pullman, totalmente gratuito, con partenza da Vallo Della Lucania, alle ore 10:00, che permetterà di assistere alla sfida con i nerazzurri.