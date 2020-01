Chi è un Web Copywriter e come può aiutarti nella tua attività?

Il Web è un mondo dinamico, fatto di risorse e strategie sempre all’avanguardia per garantire il successo di aziende di ogni dimensione e settore di business.

I siti web infatti sono le vetrine digitali di qualsiasi impresa. Strumenti che in una società iperconnessa come quella in cui viviamo oggi sono diventati pressoché irrinunciabili per far conoscere l’azienda a un pubblico molto più vasto di quello fisico del vicinato.

Grazie a Web sono nate anche numerose professioni e figure professionali che si occupano di gestire e ottimizzare la presenza online delle imprese che si affidano al digitale per aumentare i propri guadagni.

Una di queste è il Web Copywriter: conosciamo meglio questo professionista proprio con l’aiuto della diretta interessata Valentina Iannaco.

Valentina, tu sei una Web Copywriter: ci spieghi di cosa ti occupi precisamente?

Mi è capitato molto spesso di rispondere a questa domanda, sia chiacchierando con amici e parenti che in altri contesti.

Un Web Copywriter si occupa di scrivere contenuti professionali per il web, dalle pagine di un sito agli articoli per il blog, al fine di soddisfare i bisogni degli utenti strizzando un occhio a Google e di promuovere un prodotto o un brand in modo efficace convertendo i visitatori in clienti.

Cosa significa scrittura professionale per il Web?

Scrivere per Internet non è come scrivere un tema scolastico o un articolo di giornale.

Grazie a Internet possiamo connetterci con il mondo in pochissimi istanti.

Il Web dunque offre alle aziende una visibilità enorme, perché i motori di ricerca consentono a chiunque di cercare e trovare quello che desiderano.

Tuttavia su Internet le persone leggono poco e molto velocemente, quindi diventa fondamentale scrivere in modo chiaro e semplice ma allo stesso tempo in modo accattivante, efficace e coinvolgente per conquistare la fiducia degli utenti e per piacere ai motori di ricerca.

In che senso i contenuti Web devono piacere ai motori di ricerca?

Ritengo che un buon Web Copywriter debba fare anche SEO Copywriting, cioè debba saper combinare le tecniche di buona scrittura con le pratiche di ottimizzazione sui motori di ricerca o SEO (acronimo di Search Engine Optimization) in modo da generare traffico naturale verso il sito web.

Quali sono i compiti di un SEO Copywriter?

Innanzitutto per fare SEO Copywriting bisogna conoscere il linguaggio html e le dinamiche di posizionamento sui motori di ricerca in generale, oltre alle basi della SEO che riguardano l’ottimizzazione dei contenuti della pagina.

Un SEO Copywriter deve essere in grado di scrivere contenuti di qualità, cioè unici, originali, chiari, pertinenti con l’obiettivo di ricerca degli utenti e persuasivi al fine di soddisfare le esigenze aziendali.

A differenza di una campagna di Web Marketing, la scrittura SEO può garantire risultati nel lungo periodo perché consente di posizionare il sito web per una o più parole chiave intercettando così le richieste degli utenti e offrendo loro un valore aggiunto rispetto ai siti concorrenti.

Quindi un SEO Copywriter fa diventare primi su Google?

Un SEO Copywriter purtroppo non ha la bacchetta magica, ma con l’aiuto di un buon Web Designer e un bravo SEO- Specialist può contribuire ad aumentare la visibilità del sito sui motori di ricerca.

Perché un’azienda dovrebbe avere bisogno di un Web Copywriter?

Se è vero che un imprenditore conosce il proprio linguaggio aziendale, è anche vero che può non saperlo comunicare ai suoi potenziali clienti.

Un linguaggio “aziendalese” non funzionerebbe sul web perché le persone potrebbero non conoscere alcuni termini specifici legati al bene o servizio di cui hanno bisogno.

Dunque potrebbero usarne altri, magari più semplici, per arrivare all’azienda. Sono proprio questi i termini che un buon sito web deve intercettare su Google.

Un Web Copywriter conosce le tecniche di scrittura sul Web e può fornire alle aziende l’occhio del cliente, offendo dunque un punto di vista diverso e un diverso modo di comunicare la propria identità.

Farsi affiancare da un esperto di Web Copywriting può essere utile proprio per migliorare la visibilità del sito web sui motori di ricerca proprio perché, migliorando la qualità dei testi, riesce a intercettare le richieste degli utenti.

Quali sono i servizi di Web Copywriting utili alle aziende?

La scrittura professionale per il Web spazia dalle pagine del sito al blog aziendale, dai testi per campagne di Email Marketing come le newsletter alla scrittura per editoriali o magazine.

Ogni impresa ha un suo settore specifico e un proprio target di riferimento, da analizzare per studiare la giusta strategia di contenuti.

Capita spesso che aziende già presenti sul Web abbiano bisogno di un consulente di comunicazione: puoi spiegarci come un Web Copywriter può essere d’aiuto?

In quanto Web Copywriter, la mia consulenza di comunicazione è un servizio rivolto a liberi professionisti e piccole aziende con una presenza online già avviata per offrire loro un parere professionale sulle varie attività digitali che hanno avviato.

Molti si rivolgono a me anche per chiedere il giudizio esterno di un professionista o un supporto per dare forma a un progetto da realizzare sul Web.

Migliorare la comunicazione online è fondamentale per veicolare la propria immagine professionale sul canale digitale.

In che modo la tua formazione professionale è legata al Cilento?

Dopo la laurea triennale in Comunicazione Digitale ho iniziato subito a lavorare nel Turismo occupandomi della gestione del sito web e delle strategie di comunicazione online di una struttura ricettiva cilentana.

Ho avuto dunque modo sia di conoscere e comunicare il territorio sul Web che di costruire rapporti personali molto importanti.

Per non parlare del fatto che sono originaria della provincia di Salerno e nel Cilento ho diversi parenti e amici!

Cosa consigli a chi vuole approcciarsi al mondo del Web Copywriting?

Formazione e aggiornamento. A chiunque voglia diventare un Web Copywriter professionista consiglio di formarsi e di aggiornarsi seguendo corsi e seminari online e non, partecipando a eventi di settore e leggendo libri e manuali di Web Copywriting.

Soprattutto consiglio di tenere sempre d’occhio gli ultimi update di Google, perché è lui che domina il Web e dunque conoscere i suoi aggiornamenti permette di stare sempre un passo in avanti rispetto alla concorrenza.