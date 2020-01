Capaccio Paestum, pacchi alimentari per 200 famiglie

CAPACCIO PAESTUM. Pacchi alimentari per le famiglie indigenti, il Comune ha indetto il bando. L’obiettivo è quello di formare una graduatoria valida dal momento dell’approvazione fino al 31 dicembre 2020. I pacchi andranno a 200 nuclei familiari. Previsti inoltre 100 pacchi aggiuntivi per le prime 100 famiglie più numerose.

Pacchi alimentari: chi può presentare domanda

Possono presentare domanda per i pacchi alimentari le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: Isse inferiore o uguale a 5000 euro; residenza a Capaccio Paestum; cittadinanza in uno degli stati aderenti o non aderenti all’UE. In quest’ultimo caso dovranno avere permesso o carta di soggiorno. Le domande andranno presentate al Comune entro il prossimo 20 febbraio.

La graduatoria

Per la formazione della graduatoria si darà priorità alle persone con un reddito Isee basso; a parità di Isee la precedenza spetterà ai nuclei con più figli.

I pacchi alimentari arrivano grazie all’adesione del Comune al progetto del Banco Alimentare. Si tratta di una Onlus che si occupa proprio di fornire aiuti alle famiglie in difficoltà.