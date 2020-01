Montano: amministratori e cittadini insieme per la pulizia delle cunette

MONTANO ANTILIA. Operai, amministratori e cittadini, tutti insieme per la manutenzione del territorio comunale. Accade a Montano Antilia dove l’amministrazione, guidata dal sindaco Luciano Trivelli, ha organizzato una giornata dedicata alla pulizia delle cunette. L’appuntamento è per il prossimo 25 gennaio a partire dalle ore 10. Il ritrovo è fissato in località Ponte Monaci.

Quella in programma sabato è soltanto una delle iniziative che l’Ente ha intenzione di organizzare coinvolgendo i cittadini. “Trascorso il periodo delle feste, si terrà una giornata volta a migliorare il decoro delle nostre comunità. L’intento primario sarà rivolto alla pulizia delle cunette”, spiega il sindaco Trivelli.

I partecipanti si divideranno in due strade: una procederà dalla pizzeria verso la località Chiaia, la seconda verso la bretella Montano Abatemarco. “Chiunque voglia trascorrere una giornata all’insegna della convivialità e del senso civico può partecipare”, è l’invito che arriva da palazzo di città. Il Comune provvederà a mettere a disposizione le attrezzature.