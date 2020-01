Agropoli, Coppola: “Ecco come cambia la località Mattine”

AGROPOLI. La frazione Mattine pronta a cambiare il suo volto con nuove opere pubbliche. Alcuni interventi sono in corso di realizzazione, altri prenderanno il via a breve. Tra questi la nuova scuola. A tracciare un bilancio il sindaco Adamo Coppola, che parte proprio dall’edificio scolastico. “La causa che bloccava l’inizio dei lavori della scuola primaria è terminata. Nelle prossime settimane potremo cominciare questa importante opera pubblica”, ha spiegato.

Mattine: il campo “Polito”

Le novità non finiscono qui. Anche gli appassionati di sport potranno essere contenti: “Abbiamo completato il percorso di finanziamento per il nuovo campo Polito. Lo trasformeremo da manto in terreno a sintetico”, ha spiegato il primo cittadino.

La nuova rotatoria

E’ infine previsto per la prossima settimana il completamento della rotatoria all’incrocio tra via Mattine e la SS18. Anche questo era un intervento atteso da tempo in una zona dove si verificano spesso incidenti. La rotatoria dovrebbe garantire maggiore sicurezza.

“Mattine sempre più centrale”

“La località Mattina diventerà sempre più centrale nei programmi di questa amministrazione”, ha concluso il sindaco Coppola.