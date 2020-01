Agropoli, auto a fuoco alla foce del Testene

Attimi di paura nella tarda mattinata ad Agropoli. Un’auto parcheggiata alla foce del fiume Testene, alle spalle di via Risorgimento, ha improvvisamente preso fuoco. In pochi attimi le fiamme hanno avvolto l’abitacolo. Per fortuna all’interno non c’era nessuno. Nelle vicinanze erano presenti anche altre vetture che si è temuto potessero essere coinvolte dal rogo

A far scattare l’allarme sono stati alcune persone che hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine e contattato i Vigili del Fuoco.

Questi, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Ormai, però, la vettura era stata distrutta dalle fiamme. Da comprendere la causa che ha determinato l’incendio, si ipotizza un corto circuito.