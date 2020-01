A Tortorella un incontro informativo sulle nuove opportunità di lavoro

Mercoledì 22 gennaio, presso l’Aula Consiliare in Piazza Scipione Rovigo a Tortorella, si svolgerà un incontro informativo sulle nuove opportunità di lavoro per giovani, commercianti, agricoltori, artigiani, ambulanti e piccole medie imprese.

A partire dalle ore 17.00, tecnici esperti di finanziamenti e bandi spiegheranno nel dettaglio, non solo i bandi regionali pubblicati sul Burc ad inizio anno, ma anche le nuove disposizioni presenti nella legge di bilancio su “Resto al Sud”, ponendo maggiore attenzione ai finanziamenti europei per l’agricoltura.

“Nel caso in cui ci fosse qualche interessato – dichiara l’amministrazione comunale – i tecnici che metteremo in campo saranno a disposizione per le pratiche e seguiranno tutta la procedura. Il nostro obiettivo è quello di informare sempre i cittadini sulle opportunità di massima che ci sono. In più sperare che qualche privato possa aprire la propria attività sul nostro territorio”