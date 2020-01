Le donne sono più longeve degli uomini? Grazie alla pressione bassa

Soffrire di pressione bassa è un disturbo che colpisce con una maggiore incidenza le donne. Si tratta per lo più di un sintomo e non di una vera malattia ma che, in alcuni casi, può celare disturbi anche gravi. Per combattere la pressione bassa bastano alcune accortezze e precauzioni oltre ad un consulto dal proprio medico. Per chi ne soffre sarebbe utile anche dare uno sguardo su MisuratoreDiPressione.org ed acquistare un buon modello per avere sempre a portata di mano il quadro della propria condizione. Sta di fatto che dagli studi pubblicati di recente risulta come i problemi di pressione bassa siano legati principalmente al popolo femminile e forse, per questo, assicurano maggiore longevità.

Come si manifesta?

La pressione bassa si manifesta con debolezza, malessere, svenimenti e giramenti di testa. L’ipotensione è un disturbo davvero fastidioso ma che, almeno secondo gli esperti, non dovrebbe farci preoccupare troppo. La percentuale di donne che soffre di ipotensione è maggiore del 20% rispetto agli uomini e questo dato si accentua nei periodi più caldi. Gli esperti consigliano quindi di seguire una dieta bilanciata e di mangiare alimenti leggeri e facili da smaltire soprattutto quando la temperatura sale e iniziamo a sentirci privi di forze e costantemente stanchi. Chi soffre di pressione bassa potrebbe trovare giovamento anche nell’assunzione di integratori di magnesio e potassio, utili a ritrovare la forza e la vitalità ma anche a contrastare l’abbassamento del quadro circolatorio.

Perché le donne ne sono più affette?

Le donne ne sono più affette, sempre secondo gli studi, a causa di una naturale predisposizione conservativa della specie. Si tratta in larga parte di teorie ma il fatto stesso che possano mettere al mondo una vita sarebbe il motivo per cui il corpo tende a mettersi in “risparmio energetico”. Stando ad altri pareri, invece, le donne soffrono mensilmente del ciclo mestruale e, anche dopo la menopausa, questo resta un segno distintivo importante in tema di salute. Non a caso i chirurghi sconsigliano di sottoporsi ad interventi durante il ciclo mestruale proprio perché l’afflusso di sangue è maggiore e la pressione tende a scendere. In caso di pressione bassa si avvertono distintamente stanchezza e debolezza come anche sensazioni di svenimento e mancamenti. Per questi casi è di estrema importanza rivolgersi al medico e riportare tutti i dettagli e le sensazioni provate. Con un’accurata anamnesi, infatti, il medico potrà capire se il disturbo è fisiologico oppure cela una patologia grave da sottoporre ad accurata diagnosi.

Cause e rimedi: ascoltare sempre prima il medico

A causare la pressione bassa potrebbero esserci fattori di predisposizione individuale come anche calore eccessivo, sudorazione, disidratazione ed una cattiva alimentazione. Per le donne la questione si complica in coincidenza con il ciclo sessuale. Per risollevare la pressione, sempre dopo aver consultato il medico, è utile reidratarsi per bene e mangiare frutta e verdura come raccomanda anche la dieta mediterranea. Sicuramente il peggior rimedio è quello di assumere farmaci e autodiagnosticarsi il problema senza passare prima dal medico. Lo stesso vale anche per gli integratori che, pur essendo innocui non vanno mai presi con troppa superficialità. Spetta al medico stabilire la condizione e le cure da seguire per stare meglio.