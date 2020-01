Autovelox di Agropoli, Anas diffida il Comune: va spento

“L’Anas ha diffidato il Comune di Agropoli a sospendere l’operatività dell’autovelox abusivo”. Lo ha reso noto l’onorevole Francesco Castiello, parlamentare del Movimento 5 Stelle. La società che gestisce la Cilentana, dove l’autovelox è posizionato tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud, ha inviato una nota nella quale diffida, in assenza dell’autorizzazione, a mantenere in esercizio l’apparecchio.

L’Anas, chiamata in causa proprio dal Comune per fornire il via libera all’esercizio dell’apparecchio, precisa in una missiva dello scorso 16 gennaio, che la documentazione inviata dal Comune è insufficiente per poter concedere il rilascio. Di qui l’invito all’Ente a fornire ulteriori documenti.

In caso contrario la richiesta di autorizzazione verrà rigettata. Intanto in attesa dell’eventuale via libera dell’Anas, che a questo punto non è scontato, il Comune è stato diffidato a sospendere l’attività dell’autovelox.