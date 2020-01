Serie B: Salernitana, arriva la vittoria in trasferta

La Salernitana espugna l’”Adriatico” superando 1-2 il Pescara e conquista la prima vittoria del 2020. Al 20’ la prima occasione è per i granata con una bella conclusione di Maistro, respinge in angolo Fiorillo. Al 25’ Salernitana pericolosa con un diagonale di Lombardi, respinge con i piedi Fiorillo.

Al 19’ ancora granata in avanti con una conclusione di Lombardi che termina sull’esterno della rete. Al 42’ ci provano i padroni di casa con una conclusione dal limite di Galano, respinge lateralmente Micai. Il primo tempo termina senza reti. Al 1’ della ripresa subito Salernitana pericolosa: dagli sviluppi di un calcio d’angolo colpo di testa di Gondo che termina di poco alto sopra la traversa. Al 5’ c’è il vantaggio della Salernitana: punizione di Dziczek ribattuta da Gondo, la palla finisce sui piedi di Djuric che di esterno trova l’angolo opposto e realizza lo 0-1.

Al 7’ gran conclusione dalla distanza di Lombardi, palla di poco a lato. Al 9’ arriva il raddoppio dei granata: cross di Lopez, diagonale di Lombardi respinto da Fiorillo e sulla ribattuta Djuric insacca in rete per lo 0-2. Al 15’ padroni di casa pericolosi: cross di Galano e rovesciata di Maniero, blocca Micai. Al 17’ c’è il gol del Pescara: cross di Bocic e tocco vincente di Maniero. Nel finale la Salernitana si difende bene, protegge l’1-2 e torna al successo in trasferta.