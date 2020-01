Ceraso: nuovi servizi per la frazione Metoio

Il Comune di Ceraso, con a capo il Sindaco Gennaro Maione, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “ristrutturazione dell’edificio alla frazione Metoio per l’erogazione di servizi socio-culturali”.

In particolare per il finanziamento dell’intervento sarà proposta la candidatura al bando pubblicato dal Gal “Cilento Regeneratio S.r.l.” nella misura 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale. Nello specifico l’Ente usufruirà dei fondi P.S.R Campania 2014/2020.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Massimo Sansone per un importo complessivo di circa 60 mila euro di cui circa 39 mila euro per i lavori, circa 11 mila euro per somme a disposizione della Stazione Appaltante e circa 10 mila per le fornitura e Iva. Gli eventuali finanziamenti verranno utilizzati per riqualificazione e valorizzazione dal punto di vista turistico di infrastrutture già esistenti.