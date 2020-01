Promozione: la Calpazio vince ancora, due i pari negli anticipi del sabato

Promozione, terzo turno del girone di ritorno

Archiviati gli anticipi del sabato della giornata numero 18, la terza di ritorno, del gruppo D di Promozione regionale, girone che vede in testa sempre la Virtus Cilento.

I match del sabato

Negli anticipi del sabato vince e convince, ancora, la sorprendente Calpazio, formazione che fortifica la sua terza piazza, superando momentaneamente il Salernum Baronissi. Sono Santucci, Marrocco e Finaldi a regalare i tre punti alla formazione del tecnico Marino, nel match contro il Coperchia. Pari tra Giffoni Sei Casali e Temeraria San Mango. Nel 2-2 Sorrentino e Mongiello vanno a segno per gli ospiti, mentre Carbonaro e Picariello per i padroni di casa. Segno “x” anche tra San Vito Positano e Centro Storico con rete di Di Gregorio, per gli ospiti, nella ripresa, mentre la Sarnese regola con un tondo 7-0 la malcapitata Sanseverinese. Tre punti per il San Marzano, Giammetta e Barone in goal, che regola la pratica Giffonese, che accorcia le distanze con Incitti.

Le gare domenicali

Completano il turno le sfide della domenica tra cui spicca il big match tra Virtus Cilento e Salernum Baronissi, in programma allo stadio “Ardisani” di Casal Velino. Impegni, poi, nelle zone basse tra Rocchese ed Herajon, mentre lo Sporting Pontecagnano fa visita al Palomonte.

Ultimo turno

2-2 Giffoni Sei Casali vs Temeraria San Mango 1-1 San Vito Positano vs Centro Storico Salerno 0-3 Coperchia vs Calpazio 2-1 San Marzano vs Giffonese 7-0 Sarnese vs Sanseverinese domani Herajon vs Rocchese domani Real Palomonte vs Sporting Pontecagnano domani Virtus Cilento vs Salernum Baronissi

Classifica