Cicerale: arrivano 10 colonnine per la ricarica di auto elettriche

CICERALE. Il Comune cilentano guarda alle nuove tecnologie. Presto saranno installate sul territorio delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Lo ha annunciato il primo cittadino, Gerardo Antelmo. Ben 10 quelle che saranno posizionate a Cicerale, un vero e proprio record per il Cilento che può già vantare diverse postazioni di ricarica ma non in numero così elevato in un solo comune.

Colonnine per ricarica di auto elettriche: le prime nell’area industriale

“Le prime – spiega Antelmo – saranno nell’area industriale di Cicerale, ma poi saranno distribuite sull’intero territorio comunale”. “Mi attiverò per consentire la più ampia diffusione nel paese delle auto full elecritc”, ha concluso il primo cittadino del centro cilentano.

La diffusione delle colonnine nel territorio del Parco

La diffusione delle colonnine per la ricarica delle auto elettrico è stata possibile non solo grazie alla lungimiranza di alcuni amministratori, ma anche grazie ad un accordo sottoscritto tra Parco e ed Enel X siglato un anno fa.

L’obiettivo è quello di realizzare una rete di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, alla promozione e allo sviluppo dell’utilizzo dell’energia elettrica nella mobilità all’interno del territorio del Parco Nazionale e delle sue aree contigue.