Anche Montecorice invita Jennifer Lopez: “La aspettiamo”

“Gentilissima Jennifer

Abbiamo letto con grande piacere la Sua intervista su Vanity Fair in cui ha espresso la volontà di poter vivere in Italia, in un paese piccolo e tranquillo, dove poter trascorrere in serenità la propria vita, la propria quotidianità, godendo delle cose buone che il Nostro Bel Paese sa offrire. Mi permetto di suggerirle il Cilento, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo Di diano e Alburni che oggi è riconosciuto Patrimonio dell’Umanità”. Inizia così la lettera di Pasquale Tarallo, vicesindaco di Montecorice, indirizzata a Jennifer Lopez.

La star in un’intervista ha espresso il desiderio di vivere in un posto tranquillo, magari un paesino italiano. Già Sanza, tramite il sindaco Esposito, aveva invitato Jennifer Lopez. Ora arriva la proposta anche di Montecorice.

Tarallo motiva così la sua proposta: “Aria e Mare incontaminati, Cultura millenaria, Storia, Bellezze Paesaggistiche e Naturali, Enogastronomia. Qui sicuramente troverà il paesaggio che ha immaginato tra gli Ulivi secolari delle nostre colline. Sarò lieto di farle da Cicerone in questa Terra magnifica che ha tanto bisogno di essere vissuta da chi sa apprezzarne la ricchezza”.

“I miei conterranei sapranno farla sentire a Casa. Venga a trovarci qui a Montecorice, un piccolo comune sospeso tra le acque cristalline del mare e le colline di ulivi, pini d’aleppo e ginestre e se vuole il pane imparerà a farlo insieme alle nostre Massaia in casa. La Aspettiamo”, conclude l’amministratore cilentano.