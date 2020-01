Serie B: Salernitana alla ricerca di punti in trasferta

Riparte il torneo cadetto dopo la pausa di inizio anno. La Serie B sarà in campo, nel fine settimana, per il turno numero 20, il primo del girone di ritorno. La Salernitana sarà di scena a Pescara, domenica alle ore 15:00 allo stadio “Adriatico”, sotto la direzione arbitrale affidata a Daniele Minelli della sezione Varese.

I padroni di casa, appaiati in graduatoria agli avversari di giornata, hanno totalizzato 26 punti, nel girone d’andata, proprio come i salernitani. I granata sono stati catastrofici nelle ultime 5 trasferte, dove è arrivato un solo pareggio e ben quattro sconfitte. Nello stesso arco di tempo il Pescara ha vinto tra le mura amiche una sola volta, dividendo la posta in palio ben in quattro occasioni.

Domani alle ore 12:45 il tecnico Gian Piero Ventura incontrerà i giornalisti, presso la Sala Stampa dello Stadio “Arechi”, e diramerà l’elenco dei convocati per la gara contro la formazione allenata da Luciano Zauri. Lavoro differenziato tra i pescaresi, nei giorni scorsi, per Antonio Balzano e Milos Bocic; terapie per Hugo Campagnaro; riposo per Cristiano Del Grosso (sindrome influenzale); mentre hanno terminato anzitempo la seduta di allenamento Matteo Ciofani, Davide Bettella e Riccardo Maniero. Fuori sede Marco Tumminello e Ivajlo Čočev che stanno svolgendo il loro percorso di recupero