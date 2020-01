Polla, rubato altare del ‘700: rabbia e indignazione

POLLA. Rabbia e delusione nel centro valdianese per il furto che si è registrato con ogni probabilità nel corso di questa settimana. Ignoti hanno portato via interamente l’altare della chiesa del Rosario. L’edificio di culto è interdetto da diverso anni e in stato di completo abbandono, ma all’interno era possibile vedere diversi elementi di rilevanza artistica.

L’altare, in particolare, era stato realizzato dal maestro intagliatore Antonio Paradiso. Esso è stato completamente smontato, pezzo per pezzo e quindi portato via.

Non mancano accuse al Comune che ha la titolarità del bene e al quale si chiedono interventi di recupero. Proprio durante un sopralluogo del personale dell’Ente ci si è resi conto di quanto accaduto.