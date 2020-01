Doppio appuntamento sulla Rai per Paestum

Sabato 18 gennaio 2020 Paestum sarà protagonista sulla terza rete della Rai con un doppio appuntamento; alle ore 11.00 su Rai 3 nella Rubrica Nazionale Bell’Italia col servizio “Il quarto tempio” e poi alle ore 14.00 nel Tg itinerante della Campania.

“Bellitalia” è la rubrica della TGR dedicata ai beni culturali, nell’accezione più ampia del termine. Si occupa infatti di musei e di restauri, ma anche di paesaggio, di centri urbani, di tradizioni, personaggi e curiosità collegati in qualche maniera alla storia e alla cultura del nostro Paese. Ogni puntata propone un viaggio a tappe attraverso le varie regioni italiane, mettendo in evidenza non solo i tesori artistici e monumentali più celebrati, ma anche e soprattutto quelli meno noti, così da fornire un quadro a tutto tondo dedicato anche e soprattutto alle persone che vogliono informarsi sull’arte, la cultura e il paesaggio d’Italia. Sabato sarà la volta di Paestum.

Alle 14.00, invece, il Tg itinerante sarà in onda con uno speciale dedicato ai Patrimoni Unesco della Campania e ci saranno tra questi Paestum e Padula.

Nei giorni scorsi la città dei templi era stata anche protagonista di Meraviglie, il programma di Alberto Angela trasmesso il sabato in prima serata su Rai Uno