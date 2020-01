Direttore Federcasse all’assemblea della Bcc di Aquara

Era presente anche il Direttore Generale di Federcasse Sergio Gatti all’assemblea del personale della Bcc di Aquara tenutasi presso l’hotel Ariston di Capaccio Paestum per discutere, insieme al Direttore Generale Antonio Marino, sugli obiettivi del 2020 della nostra Banca. La riunione ha rappresentato un’occasione per discutere della situazione delle banche di credito cooperativo, del rapporto fra le Capogruppo e Federcasse e sulla migliore collocazione in futuro del ruolo della Federazione, che svolge un ruolo molto importante nel preservare il ruolo e la missione delle Bcc.

Gatti ha rivolto apprezzamenti all’operato della nostra Banca, ai risultati raggiunti nel 2019 e agli obiettivi fissati per l’anno in corso. L’assemblea ha visto la partecipazione di tutti i dipendenti che hanno rinnovato l’impegno per far crescere e sviluppare la nostra azienda con la consapevolezza che il fattor umano è utile per il raggiungimento dei risultati.

La riunione è stata fortemente voluta a seguito del successo della serata “Buon Anno, Buona Banca” del 3 gennaio scorso che ha registrato la presenza di oltre 1300 persone nella sala Giove dell’hotel Ariston dove si è tenuto l’evento, a testimonianza della fiducia di clienti e soci nella Bcc di Aquara.