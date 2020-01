Agropoli, oggi il Gran Galà dell’Atletica

L’appuntamento con il Gran Galà dell’Atletica ad Agropoli è finalmente arrivato. Oggi, dalle ore 18:00, l’Auditorium del Liceo Scientifico “Alfonso Gatto” si preparerà ad accogliere atleti, sponsor, autorità ed amici dell’Atletica in una serata in cui si tirerà un bilancio dell’anno appena trascorso con un occhio di riguardo ai prossimi progetti e sfide in cui l’Atletica Agropoli sarà impegnata.

“Lo potremmo chiamare Gran Galà del Decennio – dichiara il Presidente Angelo Palmieri – Nel nuovo decennio ci tufferemo, con rinnovato entusiasmo e voglia di stupire e, ne siamo sicuri, sarà il decennio in cui aumenteranno sia i praticanti che gli appassionati a questo sport e le presenze in maglia azzurra le potremo contare oltre la semplice mano”.

“Sull’invito – continua Palmieri – abbiamo scelto i protagonisti ai Campionati Italiani perché, il 2019, è stato l’anno in cui siamo riusciti, finalmente, a creare una struttura organizzativa su più livelli e ci tenevamo a mettere in evidenza coloro i quali hanno dato lustro alla Città ed a tutto il movimento sportivo nel Cilento.”