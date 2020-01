A Laurino una giornata dedicata alla violenza di genere

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Laurino, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Linearosa Spaziodonna di Salerno e con il patrocinio del Comune di Laurino organizza per il giorno 18 gennaio alle 10:30 presso il Teatro comunale di Laurino, un Incontro-Dibattito sul tema della violenza di genere con la partecipazione di Filomena Lamberti, vittima di violenza domestica. Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il libro corale dal titolo Un’altra vita.

Non è un romanzo, è il coraggio di testimoniare, contenente il racconto dell’esperienza della stessa Filomena Lamberti e diversi interventi di ‘voci amiche di Spaziodonna’. Filomena Lamberti, originaria di Cava de Tirreni è divenuta nota – suo malgrado – per essere stata protagonista di un grave fatto di cronaca, in quanto vittima di una crudele aggressione con acido ad opera del marito, che le ha procurato gravi lesioni all’integrità fisica e morale.

L’incontro con gli studenti si inserisce nell’ambito del progetto ‘Panchina rossa’ che già dallo scorso anno scolastico ha visto il coinvolgimento attivo e partecipato di tutte le classi dell’IPSC di Laurino ed, in particolare, delle classi IV e V sul tema della violenza di genere. Nel corso dell’iniziativa gli studenti presenteranno alcuni contributi sul tema, per poi introdurre l’intervento delle operatrici del Centro Antiviolenza Linearosa Spaziodonna di Salerno e la coraggiosa testimonianza della sig.ra Filomena Lamberti.

La mattinata si concluderà con la ri-collocazione in Piazza Agostino Magliani di Laurino della panchina rossa già collocata nella piazza principale del borgo lo scorso anno scolastico – su ideazione, progettazione e realizzazione degli studenti dell’IPSC – in occasione del 25 novembre 2018 Giornata internazionale indetta dall’ONU per la eliminazione della violenza di genere e che nel frattempo è stata oggetto di un nuovo intervento di perfezionamento e decoro.