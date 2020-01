Vallo della Lucania, al via gli Open Day per l’orientamento scolastico

Gli Istituti superiori di Vallo della Lucania, come ogni anno, aprono le loro porte alle famiglie e ai ragazzi dell’ultimo anno delle medie per dare spazio all’orientamento scolastico.

Vallo della Lucania propone diverse offerte formative in quattro scuole superiori: l’Istituto superiore “Cenni- Marconi”, che comprende i seguenti indirizzi, Ragioneria, Geometra, Turistico, Meccanica, Moda, Elettronica ed Agricoltura; l’Istituto S uperiore “Parmenide“, che comprende gli indirizzi, Classico, Musicale, Scienze Umane, Linguistico e Coreutico; l’Istituto superiore “L. Da Vinci”, che comprende il Liceo Scientifico, Artistico e Sportivo; ed infine l’Istituto superiore “Ancel Keys”.

L’Istituto tecnico “Cenni-Marconi” inizia domenica 19 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30 per poi continuare sabato 25 gennaio dalle 17.30 alle 21.00 con la “notte bianca”.Tutti i giorni sono previste attività di orientamento con laboratori didattici tenuti da docenti e alunni dell’Istituto da proporre alle famiglie e ai ragazzi in visita nelle sedi della scuola.

Il 19 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e il 25 gennaio dalle 17.00 alle 20.00 sarà la volta del liceo scientifico “L. Da Vinci” e del Liceo Classico “Parmenide”; un’occasione per conoscere le varie attività dei diversi indirizzi scolastici e visitare le strutture e gli spazi a disposizione. Anche L’Ipsar “Ancel Keys” apre le sue porte e si presenta per far conoscere le diverse proposte degli indirizzi che l’Istituto offre, lo farà il 19 gennaio dalle ore 10.00 alle 17.00