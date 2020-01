Incidente sul lavoro a Castellabate, ferito operaio

CASTELLABATE. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio, poco prima delle 16, sulla via del Mare. Sull’arteria, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate, si stava provvedendo a realizzare la segnaletica orizzontale. Un’auto, una Fiat Panda, ha colpito il mezzo utilizzato per la realizzazione delle strisce facendo cadere a terra un operaio.

Possibile che l’automobilista non si sia reso conto della presenza del cantiere. Un’ambulanza del Saut di Santa Maria di Castellabate che stava transitando con una paziente a bordo, si è fermata sul posto per prestare i primi soccorsi. Poi è giunto un secondo mezzo provenienti dal Pronto Soccorso di Agropoli.

Il malcapitato è stato trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. L’operaio ha perso molto sangue e ha riportato diverse ferite lacero contuse ma non è in pericolo di vita.