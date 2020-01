Frana di Auletta su SS19: presto al via i lavori

Partiranno a breve i lavori sulla SS19 delle Calabrie, nel Comune di Auletta. Ieri. 15 gennaio, si è tenuto un sopralluogo tra rappresentanti del Comune, dell’Anas e dell’impresa che dovrà eseguire gli interventi di ripristino dell’importante arteria. In queste settimane sono in corso le attività di esproprio per poter avviare definitivamente il cantiere. Costo dei lavori poco meno di 5 milioni di euro.

I lavori sulla SS19

Le opere sulla SS19 consentiranno la realizzazione di un nuovo rilevato e di un nuovo sistema di drenaggio del terreno. Tutte le acque raccolte verranno convogliate al recapito finale mediante un nuovo scatolare e il tratto di fiume in corrispondenza del versante instabile verrà messo in sicurezza mediante la realizzazione di opere spondali. Gli interventi saranno realizzati in un tempo stimato di 240 giorni.

Un iter lungo e complesso

Lungo e complesso l’iter per l’avvio dei lavori sulla SS19. Lo scorso 8 aprile il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione di Salerno, accolse il ricorso presentato da una delle oltre 50 imprese partecipanti alla gara d’appalto costringendo l’Anas a riavviare l’iter.

Lungaggini burocratiche e continui ricorsi hanno nel tempo prolungato i tempi per risolvere un disagio, quello della chiusura della SS19, che si protrae da ben 5 anni (6 il prossimo 23 gennaio). Molti cittadini sono rimasti isolati e costretti a percorrere tortuose vie alternative.