Fondovalle Calore, settimana prossima incontro in Provincia

FONDOVALLE CALORE. Sembrerebbe essere stato stabilito per il prossimo giovedì l’incontro a Palazzo Sant’Agostino con i tecnici dell’Ente e la ditta esecutrice dei lavori sulla Costruenda Fondovalle Calore per la ripresa dei lavori, sospesi il 10 gennaio scorso per la mancanza dei decreti di esproprio.

In questi giorni si è tenuto un incontro presso la Provincia con i proprietari dei terreni, unitamente al proprio avvocato e consulente tecnico, su cui mancherebbero i decreti di esproprio e, voci di corridoio dichiarano un accordo raggiunto.

In questi giorni le istituzioni locali, tra cui il sindaco di Aquara Antonio Marino e il suo vice, Vincenzo Luciano, Antonio Forziati di Castelcivita, il sindacato Filca Cisl Campania rappresentato da Marco Martino, e i rappresentanti delle istituzioni regionale con Michele Cammarano del M5S e provinciale con il gruppo di Forza Italia, Roberto Celano e Giuseppe Ruberto, hanno creato una forte sinergia per cercare di riportare la questione entro termini celeri.

Anche il consigliere provinciale con delega alla viabilità Antonio Rescigno, ha assicurato il massimo impegno nell’affrontare la problematica e risolverla nel più breve tempo possibile.

Grande attenzione anche sui social da parte di alcuni cittadini attivi che attraverso il gruppo Completiamo al più presto la Fondovalle Calore non hanno smesso di sollecitare istituzioni locali, provinciali, regionale, a non perdere più tempo prezioso per il completamento del I lotto, l’inizio del II e via verso il completamento dell’intero tratto.