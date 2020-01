Eccellenza: Polisportiva Santa Maria con l’Angri

Eccellenza girone B, si gioca il turno numero 20

Turno numero 20 alle porte, il terzo del girone di ritorno, per le 18 squadre inserite nel gruppo B d’Eccellenza regionale.

Le prime della classe

Gare interne, agevoli sulla carta, per le prime della classe, entrambe sconfitte nell’ultimo turno, Palmese e Polisportiva Santa Maria: scontro con la Virtus Avellino per i rossoneri, e con l’Angri per i giallorossi.

Il big match e la prima inseguitrice

In uno dei big match di giornata trasferta in Irpinia per la Costa d’Amalfi, attesa dal Cervinara, mentre il Castel San Giorgio, terza forza del torneo, sarà opposta al Vico Equense.

Le altre

La Scafatese cercherà di rilanciarsi in classifica contro un tonico Faiano, idem per il Buccino che riceverà l’Eclanese. Non semplice il compito della Battipagliese opposta alla Vis Ariano come per il Grotta nel derby con il Lioni. Chiude il quadro la sfida in zona play-out tra Alfaterna e Sant’Agnello.

Prossimo turno Eccellenza girone B:

19-01-2020 Buccino vs Eclanese 19-01-2020 Palmese vs Virtus Avellino 19-01-2020 Polisportiva Santa Maria vs Angri 19-01-2020 Alfaterna vs Sant’Agnello 19-01-2020 Cervinara vs Costa d’Amalfi 19-01-2020 Battipagliese vs Vis Ariano 19-01-2020 Grotta vs Lioni 19-01-2020 Faiano vs Scafatese 19-01-2020 Vico Equense vs Castel San Giorgio

