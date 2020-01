Caserma finanza di Agropoli intitolata a Costabile Di Sessa, l’orgoglio del sindaco Spinelli

Appena inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza “Costabile Di Sessa” di Agropoli. Presente al taglio del nastro anche il Sindaco Costabile Spinelli, con il gonfalone del Comune di Castellabate, per suggellare l’importante momento istituzionale e partecipare allo scoprimento della targa che dedica la sede a un cittadino di Castellabate.

Costabile Di Sessa, nato a Castellabate il 3 giugno 1913, finanziere di mare motorista è stato decorato con Croce di Guerra al Valor Militare e alla Memoria. A lui è intitolata anche una via nell’abitato di Santa Maria per aver donato alla patria il suo bene più prezioso, cadendo in combattimento il 20 gennaio 1943 a bordo del Real Dragamine 36 della Regia Guardia di Finanza.

«L’intera comunità di Castellabate è particolarmente onorata della scelta della Guardia di Finanza di Agropoli di rendere omaggio al nostro valoroso concittadino Costabile Di Sessa», commenta il Sindaco Costabile Spinelli: «Oggi è un giorno da ricordare perché si dà valore ad un importante presidio dello Stato operativo nel nostro territorio».