Nasce Quantico Business Community Il primo club che aiuta le PMI a fare il salto quantico

Una formula innovativa quella di Quantico Business Community, che unisce esperienza, formazione e networking orientato al business, pensato da imprenditori di successo che vogliono aiutare altri imprenditori a raggiungerlo.

Se avete in mente le vecchie associazioni di imprese, dinosauri novecenteschi parastatali con strutture costose e riti antichi, con quote associative onerose e servizi tradizionali o peggio superati dai tempi, siete fuori strada. Quantico Business Community nasce con un modello fortemente innovativo, pensato da imprenditori di oggi, che hanno per primi sperimentato modelli di business innovativi e strategie d’impresa che hanno avuto successo e ora vogliono mettere la propria esperienza al servizio di una community di imprenditori.

“Il nostro paese è fatto per il 95% di piccole e micro imprese – spiega Gianluca Massini Rosati, promotore dell’iniziativa e già imprenditore di successo con Soluzione Tasse e Xriba, – ma nessuno si preoccupa di aiutarle a crescere e a prosperare. Non servono a niente sgravi e aiuti fiscali se non si educa e non si forma adeguatamente l’imprenditore a come sviluppare la propria azienda con il livello di competizione attuale. E in un contesto che cambia così rapidamente come in questo periodo, chi non capisce come adeguarsi è destinato a scomparire”.

Quantico Business Community, che in una prima fase vedrà il coinvolgimento di 500 imprenditori selezionati, un vero e proprio club di imprenditori, si rivolge a imprenditori e professionisti che hanno già raggiunto nella loro vita d’impresa, importanti obiettivi di business e che ogni giorno si impegnano per capire come andare oltre i successi già raggiunti e portare valore alla comunità. L’obiettivo della Community Quantico Business è aiutare la crescita delle aziende ad alto potenziale, offrendo occasioni di scambio, di approfondimento, di formazione e di networking con altri imprenditori, dalle quali potranno nascere nuove opportunità di sviluppo attraverso partnership strategiche e relazioni umane di grande valore.

“In base alla nostra esperienza possiamo garantire che solo attraverso la condivisione del know-how e delle relazioni una piccola impresa può crescere in modo esponenziale, perché oggi la velocità di esecuzione di un’idea, cioè la velocità con cui quell’idea si trasforma in realtà, è fondamentale per il successo di un business e spesso non c’è abbastanza tempo per percorrere tutte le tappe di crescita tipiche di un’azienda tradizionale, come avveniva in passato. Bisogna fare in modo che il percorso passi per una serie di salti quantici, che portano l’impresa ad un livello decisamente superiore senza perdere tempo in stadi intermedi appunto, e per farlo è indispensabile sfruttare la forza del networking: fare rete”.

Networking imprenditoriale di qualità, condivisione delle professionalità e delle competenze, formazione ad alto livello e trasversale, consulenza mirata sulle specifiche esigenze, occasioni di incontri e nuove opportunità di business per sviluppare partnership chiave. Questa è la proposta di Quantico Business Community, che offre soluzioni di adesione diversificate per esigenza e dimensione aziendale.

“Perché le aziende non sono tutte uguali, ma tutte sono nate dalla stessa matrice, dalla comune ambizione di noi imprenditori, che vogliamo crescere, aggiungere valore e avere un impatto positivo sulla società”, commenta Massini Rosati.