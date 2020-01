Eccellenza: Polisportiva, nuovo innesto da Benevento

Rinforzo nel pacchetto under per la Polisportiva S.Maria. I giallorossi hanno chiuso per l’arrivo di Cosimo Federico, promettente calciatore in arrivo da Benevento. Questo il comunicato della società cilentana che annuncia l’approdo di Federico:

Un nuovo innesto alla corte di mister Egidizio Pirozzi. La Polisportiva Santa Maria ha perfezionato nelle ultime ore, grazie all’incessante lavoro del direttore generale Alberico Guariglia, l’accordo con Cosimo Federico, centrocampista, classe 2001, proveniente dal Benevento.

Si tratta di un innesto importante per i giallorossi del Cilento che potranno contare anche sulla vivacità del talento cilentano, messosi in mostra proprio nelle giovanili del Benevento. L’atleta si sta già allenando con i nuovi compagni e sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro l’Angri.