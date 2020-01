Autovelox di Agropoli, caso in Parlamento

“In seguito ad un’approfondita analisi normativa e dello stato di fatto in merito all’autovelox di Agropoli, ho deciso di presentare un’interrogazione in Senato per fare finalmente luce su una problematica che affligge numerosi utenti”. Lo ha annunciato il senatore Francesco Castiello.

“Al Ministro dell’Interno – spiega parlamentare pentastellato – ho chiesto se è a conoscenza dell’abuso derivante dall’installazione dell’autovelox e quali iniziative intende assumere per la sua tempestiva rimozione, considerato che il tratto viario in questione è attraversato quotidianamente da numerosi pendolari per ragioni di lavoro”.

Il senatore Castiello sottolinea come “le abnormi sanzioni pecuniarie alle quali vanno incontro agli automobilisti, anche per eccessi minimi di velocità, assorbono, buona parte della retribuzione lavorativa, degenerando in una sorta di tassa impropria sul lavoro pendolare”. Di qui la decisione di presentare un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza.