“Open day” da mercoledì a sabato nelle scuole di Castellabate e Perdifumo

Porte aperte nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Castellabate per presentare l’offerta formativa ai futuri alunni e ai genitori. Tra mercoledì 15 e sabato 18 gennaio 2020, in giorni e orari prestabiliti, sarà possibile visitare i vari plessi dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado ubicati nei Comuni di Castellabate e Perdifumo.

«L’obiettivo di queste giornate – spiega la dirigente scolastica Gina Amoriello – è consentire ai genitori e agli alunni, già iscritti al nostro Istituto o interessati a farlo, di visitare gli ambienti, conoscere le persone che operano nei vari ordini di scuola, partecipare ad attività laboratoriali, dialogare con i docenti, incontrare gli studenti più grandi, in modo da scegliere con la maggior consapevolezza possibile la struttura presso cui proseguire gli studi. La nostra scuola dispone di una qualificata offerta formativa: siamo sede Trinity, abbiamo avviato il percorso per le certificazioni informatiche ECDL, abbiamo realizzato o abbiamo in corso progetti per l’inclusione e moduli Pon per il miglioramento delle competenze base, per la cittadinanza globale e digitale, per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, per il pensiero computazionale, per lo “Sport di classe” alla Primaria. La Secondaria di I grado presenta una variegata possibilità di scelta con un corso a indirizzo musicale a San Marco, uno col tempo pieno a Perdifumo, un’offerta formativa di 30 ore settimanali a Castellabate e Santa Maria. I nostri alunni partecipano ai Giochi matematici Pristem della Bocconi e sono protagonisti di iniziative di interesse socio-culturale».

Le giornate dell’Open day per la Scuola dell’Infanzia prevedono il seguente calendario: porte aperte il 16 gennaio dalle ore 10 alle 12 nei plessi di Perdifumo, Santa Maria – piano terra, San Marco, Ogliastro Marina, Alano; il 17 gennaio dalle ore 10 alle 12 l’Open day si svolgerà a Castellabate e a Santa Maria – primo piano.

Per la Scuola Primaria l’appuntamento è per il 15 gennaio nei plessi di Perdifumo (ore 10,30-12,30), San Marco (ore 10,00-12,00) e Lago (ore 10,00-12,00); il 16 gennaio sarà la volta di Castellabate dalle ore 10 alle 12, mentre il 17 gennaio porte aperte a Santa Maria dalle ore 10,30 alle 12,30.

Per la Scuola Secondaria di I grado, infine, il 17 gennaio dalle ore 10,30 alle 12,30 potrà essere visitato il plesso di San Marco, mentre sabato 18 gennaio dalle ore 10,30 alle 12,30 i plessi di Perdifumo, Castellabate e Santa Maria.