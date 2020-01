VIDEO | Nel Cilento la stagione balneare è già iniziata!

Nel Cilento è già tempo di mare. Il 2020 è iniziato soltanto da qualche giorno, siamo nel pieno dell’inverno, ma forse la bellezza delle acque cristalline di Agnone Cilento è stata più forte del clima tutt’altro che mite di questi giorni che avrebbe consigliato di ammirare il mare soltanto dall’esterno. Invece un turista francese, Farid, nel weekend si è tuffato in mare inaugurando la stagione balneare 2020.

Farid è stato ospite di Agnone per qualche giorno insieme alla moglie Valerie e non si è fatto mancare un tuffo a mare.

Non è la prima volta che qualche turista decide di fare il bagno pieno inverno, ma i cilentani sanno azzardare anche di più: diverse persone, infatti, festeggiano l’arrivo del nuovo anno con un tuffo in mare. In questo caso si tratta soltanto di una follia fatta per tradizione più che per il piacere di fare qualche bracciata in acqua.