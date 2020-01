Sicignano – Lagonegro, Cascone: ci sono risorse per studio di fattibilità

“Apprezzo il Suo interessamento e desidero rassicurarLa, la firma della convenzione è un atto formale al quale la Regione Campania è ovviamente già pronta; tra l’altro RFI è già a buon punto per definire lo studio”. Parole di Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della commissione trasporti che risponde alle sollecitazioni per la Sicignano – Lagonegro partite dal senatore Francesco Castiello (leggi qui).

“La Giunta Regionale ha reperito le risorse per finanziare lo studio di fattibilità, nel pieno rispetto per l’utilizzo delle risorse pubbliche e sensibilità per la problematica; l’analisi dei costi necessari al ripristino e lo studio dei possibili scenari di servizio attuabile consentirà di valutare, dati alla mano, l’efficacia dell’eventuale investimento necessario all’adeguamento della linea, approccio che sicuramente apprezzerà”, dice Cascone.

“Lo studio di fattibilità, una volta consegnato, riteniamo debba essere oggetto di discussione con i Sindaci del territorio e con tutti i riferimenti istituzionali – prosegue – Per tanto credo sia utile già da ora, se veramente vuole impegnarsi ed in considerazione del ruolo importante che ricopre, chiedere al Governo di cui fa parte di iniziare a programmare le risorse per gli interventi infrastrutturali che saranno necessari (stimati sommariamente da RFI in alcune centinaia di milioni di euro)”.

Il consigliere regionale conclude: “La Regione con le proprie risorse sta creando i presupposti per discutere – con un progetto reale – della potenziale riapertura; Lei potrà dare la spinta decisiva facendosi parte attiva per concretizzare lo stanziamento delle risorse economiche utili, trasformando il suo interessamento in fatti concreti”.