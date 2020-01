Sapri: ok ai nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro

Il Comune di Sapri ha deciso di approvare una convenzione per l’attuazione di “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (Ex alternanza scuola/lavoro) con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Pisacane”. o scopo è di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

Gli studenti avranno così l’opportunità di effettuare tirocini formativi presso l’Ente, venendo così inseriti temporaneamente nella struttura comunale, acquisendo conoscenze e pratiche che integrano la percezione teorica posseduta. Al contempo l’amministrazione, può coniugare l’attività di tirocinio con lo sviluppo di progetti e di tematiche di interesse culturale.

L’attivazione della convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio del comune di Sapri, in quanto l’assicurazione dei soggetti in percorso di alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile sono a carico dell’Istituto Istruzione Superiore.