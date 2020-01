Sapri: mercoledì apre il cantiere di piazza Plebiscito

SAPRI. Al via i lavori per il restyling di piazza Plebiscito e delle vie adiacenti. Mercoledì alle 15.30 si terrà l’inaugurazione del cantiere alle presenza del consigliere regionale Luca Cascone. Le opere, d’importanza strategica, erano state affidate nel settembre scorso; costo complessivo 1,4milioni di euro. Il progetto dovrà essere concluso in 150 giorni. E’ stato finanziato con decreto della Regione Campania del novembre scorso.

Esso si era collocato utilmente nella graduatoria che permette di sfruttare risorse del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Previsto il rifacimento del manto stradale e una serie di opere accessorie in via Trovatella, via Cassandra, via Carducci e Corso Umberto I, oltre alla riqualificazione di piazza Plebiscito. Quest’ultimo è l’intervento più importante e atteso. Garantirà il restyling dell’area antistante la Chiesa Madre; la zona verrà pavimentata con pietra locale di cava e resa in parte pedonale, verranno realizzate aiuole, installati faretti e lanterne.

Piazza Plebiscito cambierà completamente il suo volto. Nonostante ciò non sonomancate polemiche nei mesi scorsi da parte di alcuni commercianti. Di fatto, però, il Comune è andato avanti, riuscendo ad individuare anche nuove aree di sosta in sostituzione di quelle che si perderanno realizzando un’isola pedonale in piazza Plebiscito.

A margine dell’inaugurazione, alle ore 17 presso l’aula consiliare di Sapri, si terrà un incontro su “Opere pubbliche ed infrastrutture nella città di Sapri”, al quale prenderà parte anche il presidente della commissione trasporti, lavori pubblici e urbanistica della Regione, Cascone.