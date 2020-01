Buonabitacolo, comune punta a riqualificazione di due strade

Il comune di Buonabitacolo, retto dal sindaco Giancarlo Guercio, ha approvato il progetto che porterà alla manutenzione straordinaria di due strade: via Giovanni Falcone (la quarta traversa) e via Trinità. L’Ente ha intenzione di sfruttare le risorse derivanti dal decreto legge 32 del 18 aprile di quest’anno che prevede un finanziamento per quei comuni al di sotto dei 3500 abitanti che hanno bisogno di fondi per manutenzione stradale, illuminazione pubblica, miglioramenti delle strutture pubbliche comunali ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Questo provvedimento del Governo finanzia i progetti degli enti fino ad un massimo di 200.000 euro, di cui 150.000 che vengono assegnati per l’esecuzione dei lavori, mentre la restante parte riguarda le somme a disposizione dell’amministrazione.

Per la sistemazione delle due strade di Buonabitacolo, il quadro economico di spesa è poco più basso del limite (199.719,10 euro), con 149.719,10 destinati all’esecuzione dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, mentre la restante parte riguarda le spese tecniche.