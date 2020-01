Roccadaspide, al via interventi sul Borgo di Pietracupa

ROCCADASPIDE. Si lavora per far tornare a vivere il Borgo di Pietracupa. L’area sita nel Comune di Roccadaspide e di proprietà dell’Ente Parco, lo scorso anno è stata affidata alla ATI Cooperativa Sociale Desy e Società Cooperativa AL.CA di Roscigno .Queste due hanno poi costituito la società “Borgo di Pietracupa Società Cooperativa a.r.l.“

La coop aggiudicataria aveva presentato un’offerta di 13mila euro rispetto ai 12mila posti a base d’asta. La concessione avrà una durata di 9 anni. Ora è pronta ad investire per il rilancio di Pietracupa che diventerà un’area di grande rilevanza turistica.

Già presentato un programma di migliorie che restituirà dignità al borgo; il progetto è stato approvato dal Parco. Verranno quindi eseguiti una serie di interventi, anche manutentivi, che permetteranno di ripristinare il Borgo.

L’Ente Parco, per venire incontro agli affidatari, ha anche deciso di far decorrere i tempi della concessione (9 anni) dalla data di effettivo inizio delle attività da svolgersi considerata anche l’esposizione economica cui la società dovrà far fronte per le opere necessario al ripristino del Borgo.