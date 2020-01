Paestum e Velia insieme: un unico brand

C’è l’ok ad un’unica gestione per due patrimoni di grande spessore artistico-culturale del Cilento. Si tratta del Parco archeologico di Paestum e dell’area di Elea-Velia, per i quali si attende l’ufficialità dell’accorpamento. Il definitivo passo avanti è stato fatto con il visto della Corte dei Conti, atto amministrativo contabile necessario al via libera.

Lunedì il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’autonomia amministrativa e gestionale, che ha dato la grande spinta a Paestum potrà trainare così anche il sito di Elea – Velia. Da tempo questo passaggio era stato richiesto.

Ad annunciare le novità Alfonso Andria, membro del cda di Paestum.