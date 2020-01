Ogliastro: 60mila euro per infrastrutture turistiche

OGLIASTRO CILENTO. Un progetto da 60mila euro per riqualificare infrastrutture turistiche. I Comuni di Ogliastro Cilento, Cicerale e Prignano Cilento hanno siglato una convenzione per partecipare al Bando del Gal Cilento Regeneratio. Ad essere sfruttati saranno i fondi PSR Campania, misura 7.4.1. Gli eventuali finanziamenti verranno utilizzati per riqualificazione e valorizzazione dal punto di vista turistico di infrastrutture già esistenti. Capofila Ogliastro Cilento.

La misura alla quale gli Enti puntano è dedicata ad “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-20.

Con essa s’intende sostenere investimenti per la ristrutturazione e/o l’ampliamento di edifici per l’erogazione di servizi socio-culturali, contribuendo, così, a soddisfare il fabbisogno di “Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali”.