Castellabate, dalla natura alla tavola per conoscere il Mirto

Tipico della macchia mediterranea, il mirto è una pianta arbustiva sempreverde dal profumo aromatico resinoso con uno spiccato rigoglio vegetativo ed una produzione straordinaria di frutti, fiori dai petali bianco-lattei e bacche dal colore viola-nerastro.

Nell’antica Grecia, era simbolo di fecondità, dell’amore coniugale e potente afrodisiaco che veniva utilizzato nelle feste nunziali come decorazione della casa dei giovani sposi, per augurare loro una vita serena e ricca di affetti.

Dagli dei, invece, era considerato simbolo di eternità, gloria e potenza.

Il mirto trova la sua massima espressione nel Cilento dove, fin da tempi antichissimi, veniva usato dai popoli come preziosa essenza ad uso alimentare e rimedio per numerose malattie.

Essendo un’interessante pianta dalle proprietà aromatiche e officinali, essa trova impiego in campo erboristico e farmaceutico per la cura di affezioni a carico dell’apparato digerente, genito-urinario e del sistema respiratorio.

Grazie alle sue proprietà toniche ed antisettiche, il mirto è utilizzato in cosmesi per la preparazione di creme e detergenti per parti intime nonché per il trattamento di pelli sensibili.

Dalla volontà di far conoscere in maniera approfondita questa pianta, nasce l’iniziativa che si svolgerà domenica 12 gennaio a Castellabate.

Una giornata che si snoderà tra una passeggiata botanica lungo il panoramico percorso naturalistico di Monte Tresino che costeggia l’Area Marina Protetta, un menù completamente dedicato e un laboratorio di erboristeria per imparare a preparare il liquore di mirto, ottenuto sia dalle bacche che dai giovani germogli, ritenuto un ottimo elisir con proprietà digestive.

“Il riconoscimento delle piante e dei tanti usi a esse legate, sarà uno straordinario laboratorio per sperimentare, con umiltà e dedizione, la nostra intima interconnessione con la Natura e Cultura del luogo. L’iniziativa vuole essere un piacevole momento di incontro, di partecipazione e di condivisione che continuerà anche a tavola grazie alla cuoca Carmela Baglivi”

afferma Dionisia De Santis, esperta in botanica, erboristeria e fitoterapia.

PROGRAMMA

Ore 9:30 appuntamento in Piazza Belvedere dei Trezeni, in Zona Lago di Castellabate;

Ore 9:45 Passeggiata botanica, guidata da Dionisia De Santis, per meglio conoscere il mirto nel suo ambiente naturale, per raccoglierne i frutti, perfettamente maturi in questa stagione;

Ore 13:30, presso il “Centro Botanico ZEPHIRO”, pranzo–laboratorio con la cuoca Carmela Baglivi, la quale ci insegnerà a preparare un menù interamente dedicato al Mirto.

Ore 15:00 Laboratorio di erboristeria per imparare a preparare il liquore e rimedi erboristici a base di mirto.

Per l’escursione si consiglia abbigliamento e scarpe adeguati, paniere o sacchetto per la raccolta di erbe, coltellino, quaderno per appunti, macchina fotografica e bottiglia d’acqua.

Per prenotazioni, chiamare il numero 333 9193693.