“Una domenica al Piranesi”: porte aperte all’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum

Domenica 12 gennaio l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum aprirà le sue porte agli studenti delle scuole medie in occasione dell’open day. L’evento avrà luogo presso la sede dell’ex Ambassador in via Magna Grecia, località Licinella, dalle ore 9.30 alle 13.00. Numerose sono le iniziative in programma per accogliere i ragazzi con i loro genitori in visita all’istituto, che verranno guidati dagli studenti del servizio accoglienza attraverso le diverse aule e i laboratori.

Sarà inaugurato l’attrezzatissimo angolo/bar, dove sarà possibile assaggiare deliziosi cocktail preparati dagli alunni con indirizzo Sala/bar. Vi saranno poi uno stand di alimentazione e uno stand della sezione pasticceria, quest’ultima nota per la realizzazione del panettone artigianale PaNettuno, recentemente presentato al TG3 Itinerante dello scorso 28 dicembre. Presso lo stand della sezione pasticceria gli studenti in visita potranno cimentarsi nella composizione di monoporzioni di tiramisù e sarà possibile assaggiare le chiacchiere. Presso lo stand del buongustaio, invece, si potrà sperimentare la realizzazione di pasta fresca secondo la tradizione cilentana. Infine, un altro stand sarà dedicato all’arte degli intagli di frutta e verdura.

L’offerta formativa dell’istituto si compone dei seguenti indirizzi: Accoglienza turistica, Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita. Parallelamente all’offerta didattica scolastica, è inoltre attivo l’indirizzo serale di formazione per adulti. Le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021 sono aperte dal 7 gennaio e ci sarà tempo per iscriversi fino al 31 gennaio.