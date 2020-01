Sessa Cilento, incidente con mezzo della raccolta rifiuti: ferito autista

SESSA CILENTO. È riuscito fortunatamente ad evitare il peggio, l’operatore ecologico che nella mattinata dello scorso 8 gennaio ha subito un incidente mentre era alla guida del mezzo con il quale quotidianamente provvede alla raccolta dei rifiuti. Nei pressi di via Fontana, nella frazione di San Mango Cilento, l’uomo si è accorto di un’avaria ai freni e, trovandosi in ripida discesa, è riuscito ad accostare il mezzo al muro scongiurando danni più gravi anche ad eventuali passanti.

Per lui cinque giorni di prognosi ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

Intanto il sindaco Giovanni Chirico, interpellato su quanto accaduto, ha risposto ad alcuni tentativi di polemica avanzati da qualche simpatizzante dell’opposizione.

“Il mezzo destinato alla raccolta dei rifiuti è affidato alla custodia dell’operatore che ne deve eventualmente segnalare malfunzionamenti e problemi. Nel caso specifico, non abbiamo mai ricevuto alcuna segnalazione in merito dal signor Mancino pertanto non capiamo in cosa sarebbe consistita la superficialità dell’amministrazione denunciata da qualche nostro oppositore” ha dichiarato il primo cittadino.

“L’operatore, inoltre, nella relazione che lui stesso ha stilato sull’accaduto, non ha fatto alcun riferimento a presunte pregresse segnalazioni sulle eventuali cattive condizioni del mezzo a lui affidato.”

Il sindaco Chirico ha poi concluso: “Siamo venuti a conoscenza dell’incidente soltanto nel primo pomeriggio e, dopo esserci accertati delle condizioni del nostro dipendente, abbiamo provveduto a recuperare il mezzo rimasto sul luogo dell’incidente che, nonostante la citata avaria ai freni, è stato condotto in autofficina senza particolari difficoltà. “