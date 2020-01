Sapri, aggredisce i genitori: 30enne sottoposto a tso

In stato confusionale dà in escandescenza. E’ accaduto questa mattina in un bar nel centro di Sapri. Immediato l’allarme ai carabinieri della locale compagnia che una volta intervenuti sul posto hanno tentato di placare gli animi del giovane.

Lo stesso, poi, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasferito presso il reparto di psichiatria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il tutto ha avuto inizio già nella notte: stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe minacciato e aggredito i genitori. Del caso erano stati informati i carabinieri che lo hanno rintracciato in Piazza Plebiscito, all’interno di un bar.