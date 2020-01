“Responsabilità del Noi”, corso di formazione ad Agropoli

Si terra’ ad Agropoli un Corso di formazione politica sociale organizzato con le reti della carità e coordinata dall’ufficio di pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Vallo della Lucania. Il Corso tratterà come argomento la “Responsabilità del Noi” ed è stato organizzato per fare crescere le domande di competenza e di politica per formare le coscienze alla responsabilità della buona politica.

L’esperienza di alto livello formativo è aperta a tutti coloro che intendono approfondire tali tematiche, con particolare riguardo ai giovani e a tutti coloro che sono impegnati nel sociale e nel campo scolastico e legale, infatti oltre all’attestato di partecipazione verranno rilasciati Crediti Formativi in accordo con l’ordine degli Avvocati del Foro di Vallo della Lucania e con l’albo degli Assistenti Sociali.

Si tratta di 5 incontri che si terranno il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.30 a cadenza quindicinale a partire da Sabato 11 Gennaio, la sede del Corso è l’auditorium Santa Maria delle Grazie al centro di Agropoli ed avrà il seguente calendario:

Sabato 11 Gennaio – Nuove Emergenze e nuovi sviluppi di responsabilità: relatori prof Morelli Università di Napoli e Rosario Iaccarino Responsabile della formazione CISL Lombardia;

Sabato 25 Gennaio: Giovani Lavoro e società relatori Andrea Donega’ Segreterio Generale FIM-CISL Lombardia e Suor Lucia Bastiani Delegata CGIL Toscana;

Sabato 8 Febbraio: Società e impegno per un welfare a misura di povertà e Patto dei comuni del Welfare relatore Angelo Moretti coordinatore Caritas Benevento;

Sabato 29 Febbraio: Comunità e Legalità esperienze di economia circolare, relatori Andrea Donega’Segreterio Generale FIM-CISL Lombardia e Domenico Perillo presidente del consorzio NCO Nuova Cooperazione Organizzata;

Sabato 14 Marzo Ambiente e Sostenibilità Laudato Si’ relatore Don Virginio Colmegna Presidente Fondazione Casa della Carità di Milano