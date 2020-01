Per l’Atletica Agropoli un 2020 ricco di eventi

Successi, sacrifici e partecipazione hanno reso il 2019 un anno fondamentale per la crescita dell’intero movimento Atletica ad Agropoli e nel Cilento. Ancora una volta la pista Pietro Mennea è stata scelta come luogo di grandi eventi: I campionati Italiani under 18, i numerosi campionati Regionali e tanti incontri per far conoscere l’Atletica soprattutto ai più piccoli ne sono esempi. Tra tutti i successi spicca la vittoria ai Campionati Italiani Juniores di Giuseppe Filpi, i suoi 110hs si sono rivelati letteralmente d’oro facendolo balzare per il secondo anno consecutivo ad una manifestazione di carattere Europeo.

Questi sono solo alcuni dei tanti punti che verranno celebrati durante il consueto Gran Galà che si svolgerà Venerdì 17 Gennaio, dalle ore 18:00, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “A. Gatto” di Agropoli.

Il 2020 si preannuncia altrettanto ricco di emozioni, con i nuovi centri di allenamento aperti su tutto il territorio e le nuove sfide a cui saranno chiamati i nostri atleti. Si parte subito forte, il 25 Gennaio, ad Agropoli, si svolgeranno i Campionati provinciali di corsa campestre categoria giovanili. Il 26 Gennaio, a Caivano, andranno in scena i Campionati regionali assoluti. A Febbraio i Campionati Italiani di Prove Multiple indoor a Padova e ad Ancona ci saranno in successione gli Italiani Junior e Promesse (8/9 febbraio), Allievi (15/16 febbraio) Assoluti (22/23 febbraio).

A Marzo si ritorna ad Agropoli per l Campionati regionali individuali e di società di cross categorie esordienti, ragazzi e cadetti. Ancora corsa campestre a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per i Campionati Italiani. Questo è solo il calendario dei campionati di un 2020 ricco di sport e di tante altre manifestazioni per far si che i nostri atleti possano raggiungere i propri obiettivi.