Meteo, weekend con il sole

Il nucleo d’aria fredda in quota che giunge dalla Germania sta generando un relativo centro di bassa pressione che dalla Sardegna tende a portarsi verso la Tunisia, andando a lambire la Sicilia occidentale; qui potrà apportare anche qualche breve pioggia. Questa situazione non coinvolgerà il nostro territorio dove il tempo permarrà prevalentemente soleggiato e per di più con temperature in leggero rialzo per l’arrivo di deboli venti meridionali.



Sarà dunque un week end all’insegna della stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per Cilento e Vallo di Diano:

VENERDÌ: l’alta pressione è ancora ben salda ma infiltrazioni umide determinano annuvolamenti sparsi specie nella seconda parte del giorno quando ci potrà essere un moderato aumento delle nubi. Temperature stabili, venti deboli da NNE. mari poco mossi

SABATO: generale variabilità nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano con tendenza a graduale incremento della copertura nelle aree interne ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve calo, venti orientali da deboli a moderati. Mari mossi.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare poco mosso.

LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a; Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Mare poco mosso.