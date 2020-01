L’ex calciatore Stendardo in visita alla Bcc Aquara

Ha voluto conoscere da vicino la Bcc di Aquara l’ex calciatore di serie A Guglielmo Stendardo che, ieri mattina, è stato nostro ospite presso la Sede Centrale sulla SS18 a Capaccio Paestum per visitare gli uffici amministrativi. Accompagnato da Giuseppe Iuliano, imprenditore di Roccadaspide, socio e cliente della nostra Banca, Stendardo ha incontrato il direttore generale Antonio Marino che lo ha accolto per illustrargli la realtà della nostra Banca che oggi conta ben 13 filiali sul territorio che riescono a servire ben 53 comuni di competenza territoriale.

“Ci tenevo a conoscere da vicino questa realtà perché ne sento parlare bene ogni volta che mi trovo in questi territori – ha dichiarato Stendardo – una visita molto utile che fa capire quanto sia importante il Credito Cooperativo per lo sviluppo dell’economia locale, dando spazio al fattore umano e non considerando i clienti dei meri numeri”.

Appese le scarpette al chiodo, Stendardo, ex difensore di Napoli, Juventus, Lazio e Salernitana, con oltre 230 presenze nella massima serie, ha intrapreso, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ed essere diventato avvocato, la carriera universitaria diventando docente alla Luiss di Roma nelle vesti di assistente presso la cattedra di Diritto dello Sport. Oggi è anche procuratore di calciatori e opinionista sportivo sulle principali tv nazionali: la prossima settimana infatti sarà negli studi di RaiSport per commentare il pre e post delle partite che si disputeranno per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2019/2020 tra Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese ed Inter-Cagliari.