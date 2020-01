Cilento, gara di solidarietà per Chicco: non tutti i fondi sono andati alla famiglia

Per mesi ed ancora oggi il Cilento ha mostrato il suo grande cuore mobilitandosi per Chicco, il bimbo di Stella Cilento che a soli cinque anni è stato costretto ad affrontare una difficile malattia. La famiglia si è trasferita a Genova per garantire le cure necessarie al piccolo ed è disposta anche ad andare all’estero. Ecco perché la scorsa estate la mamma aveva lanciato un appello tramite i social a sostenere la battaglia del bambino con delle donazioni su un conto corrente bancario.

In poco tempo è scattata la gara di solidarietà. In tanti si sono mobilitati con iniziative singole o eventi grandi e piccoli per raccogliere dei fondi. In diverse attività commerciali, inoltre, sono stati posizionati dei salvadanai per contribuire alla raccolta di soldi. I risultati non sono mancati, eppure non sempre il ricavato è giunto a destinazione. Lo fanno sapere proprio tramite la pagina Facebook “Forza Chicco”, da cui è partito il primo appello a donare.

“Per darvi una idea di quanto ammonta la cifra raggiunta stiamo contabilizzando le donazioni ricevute e ci siamo resi conto che alcune delle manifestazioni e delle persone fisiche che hanno raccolto fondi per Chicco non ci hanno fatto pervenire il ricavato”, fanno sapere. Un’amara sorpresa considerato che molti hanno deciso di donare, ma come sembra i soldi non sempre sono arrivati a destinazione. Di qui l’invito a contattare il numero 3331198517 per ogni iniziativa finalizzata a raccogliere fondi per il piccolo di Stella Cilento. E’ possibile donare anche on line cliccando qui.