CAPACCIO PAESTUM. Un concorso di idee per Piazza Santini. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, intende rilanciare il ruolo del centro cittadino di Capaccio Scalo.

Piazza Santini negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante come polo economico e sociale; inoltre qui si svolgono tante manifestazioni. Per questo si intende valorizzare e riqualificare questa area.

L’Ente punta ad un concorso di idee finalizzato ad acquisire delle proposte che possano poi permettere di fare delle scelte per gli interventi futuri da compiere. Agli uffici il compito di avviare le procedure.

Intanto l’amministrazione Alfieri sta programmando anche la realizzazione di una nuova piazza in località Santa Venere. Pure in questo caso spetterà agli uffici comunali avviare le procedure, così come per Licinella. Quim nell’area comunale retrostante la chiesa, la giunta vorrebbe realizzare un parco giochi con impianti sportivi. Ciò anche al fine di rispondere alle esigenze segnalate dai cittadini.

Il responsabile dell’area lavori pubblici si attiverà per avviare l’iter che porterà alla sua realizzazione.