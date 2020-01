Calcio a 5: trasferta per la Folgore Acquavella

Inizia il girone di ritorno nel gruppo B, campano, di Serie C2 di calcio a 5 femminile, un po’ di pari passo con tutti gli altri tornei regionali e nazionali. La Folgore Acquavella sarà di scena, nel settimo turno, sul campo della Roberto Grimaldi, battuta all’esordio in campionato al PalAlento di Omignano Scalo. Le cilentane, che hanno chiuso al secondo posto con 15 punti al giro di boa, dovranno affrontare 4 trasferte e 2 gare interne sino al termine del campionato. A poche ore dal match è Lisa Lisanti, al suo secondo anno di Folgore Acquavella, a parlare della gara delle cilentane, che la vedrà out per infortunio:

“Domenica inizia il secondo round di questo campionato avvincente. La mia squadra- spiega Lisanti– si sta ponendo con determinazione in ogni partita e sarà all’altezza di fronteggiare anche le difficoltà della prossima partita. Ci confronteremo con una squadra che ha avuto sicuramente il tempo e la capacità di studiarci, ma noi non temiamo le sfide, anzi le accogliamo con piacere.



Poichè per la prima volta vivrò questa ennesima intensa emozione dalla tribuna, la prossima domenica io vestirò i panni della più grande tifosa della Folgore Acquavella femminile. Dobbiamo dimostrare- conclude la calcettista– di essere la squadra più forte di questo campionato”.