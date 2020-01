Promozione: Virtus C. con la Sanseverinese, Calpazio con il Palomonte

Nel secondo turno del girone di ritorno, il diciassettesimo sui trenta previsti molto corposo il programma del sabato di Promozione, in particolare nel gruppo D. Nelle gare del sabato la capolista Virtus Cilento, prima dello scontro diretto contro il Baronissi, farà visita alla Sanseverinese. Gare interne per le altre due battistrada del torneo: il Salernum ospita il temibile Giffoni Sei Casali, mentre lo Sporting Pontecagnano una Rocchese con una classifica precaria. Tra le altre la Giffonese sarà opposta alla Sarnese, la Temeraria San Mango al San Vito Positano, mentre il Centro Storico chiederà strada al Coperchia. Solo due, infine, le sfide domenicali. In mattinata, alle 11:00, il San Marzano cercherà di superare l’ostacolo Herajon, fanalino di coda della classifica, mentre l’altra capaccese chiuderà la giornata contro il Real Palomonte.

Turno numero 17 Promozione girone D

12-01-2019 Calpazio vs Real Palomonte

12-01-2019 San Marzano vs Audax Herajon

11-01-2019 Sanseverinese vs Virtus Cilento

11-01-2019 Salerum Baronissi vs Giffoni Sei Casali

11-01-2019 Centro Storico vs Honveed Coperchia

11-01-2019 Giffonese vs Sarnese

11-01-2019 Sporting Pontecagnano vs Rocchese

11-01-2019 Temeraria San Mango vs San Vito Positano